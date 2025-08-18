Hallituksen vastaiset mielenosoitukset yltyneet kaoottisiksi Serbiassa – alkoivat katon romahtamisesta

Presidentti Vucicin mukaan maan hallitus aikoo vastata mielenosoituksiin kovin ottein.
Serbiassa hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet viidettä iltaa peräkkäin. Sunnuntaina mielenosoittajat kerääntyivät jälleen maan pääkaupunkiin Belgradiin sekä muihin kaupunkeihin.
Mielenosoituksia seuranneissa yhteenotoissa on käytetty ilotulitteita, kiviä, tainnutuskranaatteja ja kyynelkaasua.
Serbian mellakkapoliisi ja mielenosoittajia Belgradissa 13. elokuuta 2025.AFP / Lehtikuva
Presidentti Aleksandar Vucic sanoi sunnuntaina, että maan hallitus aikoo vastata mielenosoituksiin kovin ottein. Vucicin mukaan yli 130 poliisia on loukkaantunut.
– Tulette näkemään Serbian valtion täyden päättäväisyyden. Käytämme kaikkia käytössämme olevia keinoja lain, rauhan ja järjestyksen palauttamiseksi, Vucic sanoi tiedotustilaisuudessa.
Hän lisäsi, että hallitus tarvitsi muutaman päivän valmistellakseen "oikeudelliset ja muodolliset puitteet" vastatoimenpiteille.
– Toimet tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin mitä olette nähneet tähän mennessä, hän sanoi kertomatta yksityiskohtia.
Mellakkapoliisit vartioivat rivissä Belgradissa 16. elokuuta 2025.
Mielenosoittajat vaativat ennenaikaisia vaaleja
Mielenosoitukset alkoivat viime vuoden lopulla, kun rautatieaseman katon romahtaminen johti 16 ihmisen kuolemaan. Marraskuisesta onnettomuudesta on muodostunut Serbiassa syvälle juurtuneen korruption symboli.
Mielenosoittajat ovat vaatineet muun muassa ennenaikaisia vaaleja.
Mielenosoitukset leimahtivat viime viikolla sen jälkeen, kun hallitusmyönteiset ryhmät hyökkäsivät mielenosoittajia vastaan. Verkossa on jaettu videoita, joissa poliisit löivät aseettomia mielenosoittajia pampuilla.
Poliisi on kiistänyt syytökset raakuudesta ja syyttänyt vuorostaan mielenosoittajia poliiseja vastaan hyökkäämisestä.
