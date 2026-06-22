Poliisi vahvistaa tutkivansa pahoinpitelyä Nauvossa.

Vincent Vainio, 24, joutui viikonloppuna rasistisen pahoinpitelyn kohteeksi Nauvossa. Hän oli viettämässä ystäviensä kanssa juhannusta, kun hänen kimppuunsa hyökättiin perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Vainio kertoo MTV Uutisille kävelleensä ystäviensä kanssa, kun kaksi nuorta miestä alkoi ensin haukkua häntä ja hyökkäsi sen jälkeen kimppuun.

Poliisi vahvistaa, että sillä on tutkinnassa Nauvon rannassa juhannuksena tapahtunut epäilty pahoinpitelytapaus.

Suomalais-kamerunilainen Vainio arvelee, että yksi syy hyökkäykseen oli, että hän puhui ystäviensä kanssa englantia.

– Minä ja yksi kavereistani puhuttiin keskenään englantia, ja kun nämä miehet kuulivat sen, he alkoivat huutaa, että 'Mitä vittua, englantia', Vainio kertoo.

– Sitten tilanne eskaloitui ja he kutsuivat minua neekeriksi moneen otteeseen.

Ystävät tulivat väliin

Toinen miehistä hyökkäsi Vainion kimppuun ja löi silmäkulmaan.

– Hän halusi tapella minun kanssani. Yritin parhaani, että tilanne ei pahentuisi. Samaan aikaan toinen miehistä otti minua niskasta kiinni takaapäin ja alkoi kuristaa.

– Jos olen ihan rehellinen, niin silloin luulin, että tarinani loppuu siihen, Vainio kertoo.

Tilanne laukesi, kun Vainion ystävät tulivat väliin. Paikalle oli hälytetty myös poliisi. Kimppuun käyneet olivat paikalla, kun poliisit tulivat.

– Minä, kaverini ja silminnäkijät kertoivat poliisille tapahtuneesta. Siinä olivat myös kimppuuni käyneet herrat, ja he kertoivat oman puolensa.

Vainio kertoo tehneensä tapahtuneesta rikosilmoituksen.