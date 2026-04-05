Serbiassa kerrotaan löytyneen räjähteitä läheltä Unkariin kulkevaa kaasuputkea. Ajoitus on herättänyt epäilyjä.

Serbian viranomaiset kertoivat tänään löytäneensä Serbian ja Unkarin välisen kaasuputken läheltä kaksi reppua, joihin oli pakattu räjähteitä.

Lue lisää: Serbiassa löydetty räjähteitä kriittisestä paikasta

Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi Serbian presidentin Aleksandar Vučićin kertoneen hänelle puhelimitse hälyttävästä löydöstä. Reppujen kerrotaan löytyneen Kanjizhasta Pohjois-Serbiasta.

Räjähteistä kerrottiin, että niillä saisi aikaan tuhoisaa jälkeä, mutta kuvia tai muita todisteita ei ole toistaiseksi julkaistu. Orbán kertoi kutsuneensa sunnuntaille koolle ylimääräisen puolustusneuvoston kokouksen löydön takia.

– Olemme saaneet serbialaisilta ystäviltämme raportin, että joku yritti räjäyttää TurkStream-kaasuputken Serbiassa, mikä turvaa Unkarin kaasunsaannin. Torjumme jyrkästi tämän viimeisimmän hyökkäyksen, sillä energian toimitusvarmuutemme heikentäminen on hyökkäys itsemääräämisoikeuttamme vastaan, Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó kirjoittaa X:ssä.

TurkStream-putki kuljettaa venäläistä kaasua Turkkiin, mutta myös esimerkiksi Serbiaan ja Unkariin. Unkarin tiukoiksi ennustettujen parlamenttivaalien lähestyessä on kuultu epäilyksiä. Unkarissa järjestetään vaalit ensi viikon sunnuntaina.

Orbánin haastaja epäileväisenä

Orbán yrittää säilyttää yli 16 vuotta kestäneen valtakautensa, ja mikäli hänen johtamansa Fidesz-puolue voittaisi vaalit, Orbán aloittaisi jo viidennen peräkkäisen toimikautensa pääministerinä. Tuoreiden mielipidemittausten mukaan Fidesz-puolue olisi kuitenkin häviämässä keskustaoikeistolaiselle Tisza-puolueelle.