



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Vanhuksen tili tyhjeni Elisan kalliiden palveluiden vuoksi | MTV Uutiset



Anopin tili tyhjeni, kun operaattori myi turhia ja päällekkäisiä palveluja – näin vastaa Elisa Oyj Innokas myyjä kauppasi vanhukselle kalliita palveluita. Kuvituskuva. MTV Julkaistu 17 minuuttia sitten Janne Ahjopalo janne.ahjopalo@mtv.fi Vanhukselle myytiin muun muassa huippunopea liittymä ja suoratoistopalveluja "kaikilla herkuilla". Verkostoitumispalvelu LinkedInissä on herättänyt keskustelua päivitys, jossa mies kertoo yli 80-vuotiaalle anopilleen myydyistä kalliista operaattoripalveluista, jotka olivat vanhukselle täysin turhia. MTV Uutiset tavoitti miehen, mutta hän ei halunnut antaa haastattelua. Miehen mukaan asia on sovittu Elisa Oyj:n kanssa. Mies kertoo noin 1 600 reagointia tiistaihin aamupäivään keränneessä julkisessa päivityksessään, että anopin eläke ei enää riittänyt elinkustannuksiin ja tili tyhjeni. Kommentteja on kertynyt päivitykseen yli 200, joista valtaosa on Elisan toimintaa paheksuvia. Syynä naisen rahahuoliin olivat Elisan myyjän kauppaamat kalliit ja päällekkäiset palvelut. Anopille myytiin muun muassa 4G-tuplamobiililaajakaista, vaikka taloyhtiössä on jo nettiyhteys. Lisäksi naiselle myytiin erityisen nopea Elisa rajaton -liittymä, jonka nopeus on 1 000 megabittiä sekunnissa ja 100 megan kotikuitupalvelu. Lisäksi asiakkaalle saatiin kaupattua useampia suoratoistopalveluja premium-tasolla. Miehen mukaan anoppi ei osaa käyttää suoratoistoa, eikä ole niitä siis katsonut minuuttiakaan. Mies ihmetteli päivityksessään Elisan myyjän yli-innokkuutta ja yhtiön "moraalitonta toimintaa". Päivityksessä oli kuvakaappauksia, joista tilatut tuotteet näkyvät. Eräässä kuvassa näkyy, kuinka laskut olivat erääntyneet ja edellisen laskun summa oli liki 460 euroa. Lue myös: Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni, yritysten suhdannenäkymät parantuneet





Elisasta pahoitellaan

MTV Uutiset kysyi tapahtuneesta Elisan näkökulmaa.

– Olemme pahoillamme, että tällaista on tapahtunut. Tässä ei ole toimittu Elisan käytäntöjen mukaisesti. Olemme käsitelleet tapauksen ja sopineet etenemisestä. Lisäksi käymme läpi kyseisen asiakastilanteen sisäisesti oppien keräämiseksi, vastaa palvelujohtaja Jukka Lehto.

Elisasta myönnetään, että iäkkäiden palvelemiseen liittyy erityispiirteitä.

– Iäkkäiden asiakkaiden palvelussa tärkeää on rauhallinen kohtaaminen ja hyvin selkeä viestintä ostoksiin ja toimiin liittyen. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota jo pitkään tämän kohderyhmän huomioimiseen.

Yhtiö tekee yhteistyötä useiden eri seniorjärjestöjen kanssa. Näitä järjestöjä ovat Enter ry, Mukanetti ry, Joen Severi ry, Savonetti ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry.

– Kehitämme yhteistyöllä senioreiden asiointia Elisan kanssa.

Anoppinsa tilanteesta LinkedIn-päivityksen tehnyt mies muutti päivitystään puoleltapäivin tiistaina. Uudistetussa päivityksessään mies toteaa, että anopin kanssa tehdyt ylimääräiset sopimukset on nyt purettu Elisan kanssa yhteistyössä.