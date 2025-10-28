Vanhukselle myytiin muun muassa huippunopea liittymä ja suoratoistopalveluja "kaikilla herkuilla".
Verkostoitumispalvelu LinkedInissä on herättänyt keskustelua päivitys, jossa mies kertoo yli 80-vuotiaalle anopilleen myydyistä kalliista operaattoripalveluista, jotka olivat vanhukselle täysin turhia. MTV Uutiset tavoitti miehen, mutta hän ei halunnut antaa haastattelua. Miehen mukaan asia on sovittu Elisa Oyj:n kanssa.
Mies kertoo noin 1 600 reagointia tiistaihin aamupäivään keränneessä julkisessa päivityksessään, että anopin eläke ei enää riittänyt elinkustannuksiin ja tili tyhjeni. Kommentteja on kertynyt päivitykseen yli 200, joista valtaosa on Elisan toimintaa paheksuvia.
Syynä naisen rahahuoliin olivat Elisan myyjän kauppaamat kalliit ja päällekkäiset palvelut. Anopille myytiin muun muassa 4G-tuplamobiililaajakaista, vaikka taloyhtiössä on jo nettiyhteys. Lisäksi naiselle myytiin erityisen nopea Elisa rajaton -liittymä, jonka nopeus on 1 000 megabittiä sekunnissa ja 100 megan kotikuitupalvelu. Lisäksi asiakkaalle saatiin kaupattua useampia suoratoistopalveluja premium-tasolla.
Miehen mukaan anoppi ei osaa käyttää suoratoistoa, eikä ole niitä siis katsonut minuuttiakaan. Mies ihmetteli päivityksessään Elisan myyjän yli-innokkuutta ja yhtiön "moraalitonta toimintaa".
Päivityksessä oli kuvakaappauksia, joista tilatut tuotteet näkyvät. Eräässä kuvassa näkyy, kuinka laskut olivat erääntyneet ja edellisen laskun summa oli liki 460 euroa.