Valokuitunen-yhtiö sai huomautuksen harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on puuttunut Valokuitunen-yhtiön valokuituliittymien markkinointiin. Yhtiön mainoksissa ei kerrottu sopimusten 60 kuukauden määräaikaisuudesta eikä avattu kuluttajan maksettavaksi tulevaa kokonaishintaa tai hinnan määräytymisen perusteita.

Valokuitunen on markkinoinnissaan kaupannut liittymiään näkyvästi jopa 0 euron hintaisina. Kuluttaja-asiamies antoi yhtiölle tästä huomautuksen.

Tiedot sopimuksen todellisesta kestosta ja kokonaishinnasta ovat olennaisia tietoja, jotka kuluttajalle pitää antaa selkeästi ja ymmärrettävästi.

– Kuluttajan on erityisen tärkeää saada mainoksesta selkeä tieto palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Varsinkin, kun palvelua tarjotaan pitkäkestoisella, määräaikaisella sopimuksella, jolloin kokonaishinta voi nousta korkeaksi, totesi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Väänänen huomautti, että valokuitualalle annettiin ohjeita hintamarkkinoinnista jo vuonna 2023.

– Viimeistään nyt alalla toimivien yritysten olisi tarkistettava hintamarkkinointinsa ja korjattava mahdolliset puutteet, Väänänen sanoi.

