KKV puuttui valokuitufirmojen härskin harhaanjohtavaan markkinointiin

KKV:n mukaan valokuitusopimuksissa haasteellista on erityisesti se, että tilatessaan valokuituliittymän kuluttaja ei välttämättä tiedä, tullaanko yhteyksiä koskaan edes rakentamaan.

– Valokuituliittymän tilaussopimuksille on tyypillistä hankkeen epävarmuus, mikä sysää riskejä kuluttajan harteille. Jotta sopimus on kohtuullinen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla tasapainossa. Siksi myös yrityksen velvoitteista on sovittava mahdollisimman tarkasti, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.