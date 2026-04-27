Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä ei ollut juttutuulella heti SM-liigan välierien ratkaisevan tappion jälkeen.
Ilves menetti finaalipaikan paikallisvastustaja Tapparalle pudottuaan kuudennessa välierässä kolmen maalin johdosta 3–4-tappioon. Ottelusarjaa 2–0 johtanut Ilves hävisi lopulta 2–4.
Päävalmentaja Tommi Niemelä oli pelin jälkeisessä tv-haastattelussa lyhytsanainen. Hän tokaisi tiiviin vastauksen, kun puhe siirtyi siihen, kuinka iso pettymys tappio on.
– No se on tosi tyhmä kysymys. Kovalta tuntuu, Niemelä vastasi.
