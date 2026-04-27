Ilves hukkasi kolmen maalin johtonsa SM-liigan kuudennessa välierässä Tapparaa vastaan. Tapparan 3–3-tasoitusta kelailtiin videolta, mutta haasto maalivahdin häirinnästä ei mennyt läpi. Tästä ei Ilves-yleisö syttynyt.

Tappara iski toisen erän ensimmäisellä kymmenminuuttisella itsensä nopeasti jo 2–3-tilanteeseen.

Alle kaksi minuuttia Kasper Simontaipaleen jälkimmäisen kavennuksen jälkeen Ilveksen johto suli lopullisesti. Toni Utusen harhasyöttö päätyi suoraan Jyrki Jokipakan lapaan. Tappara-puolustaja niittasi armottomasti 3–3-lukemat.

Osumaa edelsi Tappara-rynnijä Emil Sylvegårdin ja Ilves-vahti Dominik Pavlatin välinen kontakti. Ilves haastoikin maalin, mutta videotarkistuksen jälkeen tuomaristo totesi kosketuksen olleen "tahaton". Maali jäi voimaan.

Nokia-areenan Ilves-yleisö protestoi ratkaisua voimakkaasti.

Kuudes välierä on 3–3-tilanteessa toisen erän jälkeen. Ilveksen on pakko voittaa, muuten se menee pronssiotteluun ja Tappara finaaliin. Mahdollinen seitsemäs välierä pelataan keskiviikkona.