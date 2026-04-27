Lähi- ja kaukojuna törmäsivät Jakartan lähellä.
Indonesian pääkaupungin Jakartan ulkopuolella on tapahtunut kahden junan yhteentörmäys. Asiasta kertoi valtion omistama rautatieyhtiö KAI.
Yhtiön mukaan onnettomuuspaikalla on uhreja, ja ainakin kahden ihmisen on vahvistettu kuolleen. Pelastustyöt ovat käynnissä paikalla.
Uutistoimisto Reutersin mukaan toinen törmänneistä junista oli lähi- ja toinen kaukojuna.
Onnettomuus tapahtui Bekasissa lähellä juna-asemaa noin 25 kilometrin päässä Jakartasta.
Indonesian pääkaupungin suurkaupunkialueella asuu yli 40 miljoonaa ihmistä, arvioi YK loppuvuodesta 2025.