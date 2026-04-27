Massamurhaaja Breivik muutti nimensä jo kolmannen kerran.

77 ihmistä vuoden 2011 terrori-iskuissaan surmannut Anders Behring Breivik on muuttanut jälleen nimensä, kertovat Aftonposten ja Aftonbladet.

Viime vuonna hän muutti nimensä Far Skaldigrimmr Rauskjoldr af Northrikiksi. Nyt hän on vaihtanut nimensä Norjan yleisimmäksi nimiyhdistelmäksi: Jan Johansen. Norjan tilastokeskuksen mukaan 599 ihmisellä oli sama etu- ja sukunimi vuoden 2025 lopussa, kertoo Aftonbladet.

Tämä on kolmas kerta, kun hän muutti nimensä. Vuonna 2017 hän muutti sen Anders Behring Breivikistä Fjotolf Hanseniksi.

Breivik tuomittiin elokuussa 2012 terrori-iskuista Oslon hallintokorttelissa ja Utöyalla. Hän surmasi muutamassa tunnissa 77 ihmistä heinäkuussa 2011. Hän sai tuolloin Norjan lain ankarimman tuomion: 21 vuotta vankeutta.

Breivik eli nykyinen Jan Johansen istuu tuomiotaan vankilassa eristyssellissä.