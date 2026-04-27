Kun kätilön epäilys osoittautui oikeaksi, laskeutui musta verho Mikko "Peltsi" Peltolan ylle: "Miksi näin piti käydä" | MTV Uutiset

Kun kätilön epäilys osoittautui oikeaksi, laskeutui musta verho Mikko "Peltsi" Peltolan ylle: "Miksi näin piti käydä" 0:55 Videolla: Osmo Peltola luettelee syitä, miksi Mikko on hyvä isä: "Tekee kalaa mulle" Julkaistu 27.04.2026 20:03 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Mikko "Peltsi" Peltola muistelee Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa hetkeä, kun hän ja hänen puolisonsa saivat tietää Osmo-pojallaan olevan Downin syndrooma. Toimittaja-juontaja Maria Veitola suuntaa yökylään Mikko "Peltsi" Peltolan ja tämän pojan Osmon luo Yökylässä Maria Veitola -juhlakauden päätösjaksossa. Heti alkukättelyssä Peltola ilmoittaa Veitolalle, että he lähtevät yöjunalla Lappiin eräilemään. Veitola, Peltola ja Osmo yöpyvät metsämökissä Ounasvaaralla. Reippailuntäyteisen päivän päätteeksi Peltola ja Veitola istahtavat sohvannurkkaan ja vakavoituvat syvällisen keskustelun äärelle. Peltola kertaa Veitolalle hetkeä, kun hän ja hänen puolisonsa saivat tietää Osmolla olevan Downin syndrooma. – Me emme hiffanneet mitään silloin kun hän syntyi, mutta sitten kätilö sanoi samana päivänä, että oli tullut ajatus siitä, että ehkä voisi olla, Peltola muistelee. Kätilön epäilyksen seurauksena päädyttiin tekemään DNA-testit, joiden tuloksia piti odottaa muutama päivä. Peltola kuvaa noiden päivien olleen sumuisia. – Iso viitta harteilla, kun ei oikein tiedä. Sitten kun se tieto tuli, niin musta verho laskeutui päälle hetkeksi. Itsellä meni kaksi viikkoa, kunnes alkoi elämä voittaa, hän kertaa.

Mikko "Peltsi" Peltola ja Osmo vievät Maria Veitolan reippailemaan.

Peltola kertoo, että ensimmäisten kahden viikon aikana hän saattoi purskahtaa spontaanisti itkuun. Hän ei ole täysin varma, miksi tai mitä itki.

– Varmaan sitä, että miksi näin piti käydä. Mutta eihän siihen kukaan syypää ole. Ei minkäännäköistä katkeruutta tai sellaista, hän sanoo.

Kahden itkuisen viikon jälkeen Peltola havahtui ajattelemaan, ettei vaikerointi kuulu hänen tapoihinsa.

– Minähän olen maailmaan positiivisesti suhtautuva ihminen ja näen kaikessa ensin valon, plussat ja jossain kohtaa vähän miinuksia. Ajattelin, että meillä on nyt tällaiset kortit, näillä mennään ja pyritään tekemään tästä elämästä mahdollisimman hyvä ja onnellinen kaikille, hän toteaa.

