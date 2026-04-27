Mikko "Peltsi" Peltola muistelee Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa hetkeä, kun hän ja hänen puolisonsa saivat tietää Osmo-pojallaan olevan Downin syndrooma.
Toimittaja-juontaja Maria Veitola suuntaa yökylään Mikko "Peltsi" Peltolan ja tämän pojan Osmon luo Yökylässä Maria Veitola -juhlakauden päätösjaksossa. Heti alkukättelyssä Peltola ilmoittaa Veitolalle, että he lähtevät yöjunalla Lappiin eräilemään.
Veitola, Peltola ja Osmo yöpyvät metsämökissä Ounasvaaralla. Reippailuntäyteisen päivän päätteeksi Peltola ja Veitola istahtavat sohvannurkkaan ja vakavoituvat syvällisen keskustelun äärelle.
Peltola kertaa Veitolalle hetkeä, kun hän ja hänen puolisonsa saivat tietää Osmolla olevan Downin syndrooma.
– Me emme hiffanneet mitään silloin kun hän syntyi, mutta sitten kätilö sanoi samana päivänä, että oli tullut ajatus siitä, että ehkä voisi olla, Peltola muistelee.
Kätilön epäilyksen seurauksena päädyttiin tekemään DNA-testit, joiden tuloksia piti odottaa muutama päivä. Peltola kuvaa noiden päivien olleen sumuisia.
– Iso viitta harteilla, kun ei oikein tiedä. Sitten kun se tieto tuli, niin musta verho laskeutui päälle hetkeksi. Itsellä meni kaksi viikkoa, kunnes alkoi elämä voittaa, hän kertaa.