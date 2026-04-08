Rutte ja Trump tapaavat tänään keskiviikkona Washingtonissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa Yhdysvaltojen mahdollisesta vetäytymisestä sotilasliitosta, Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoo BBC:n mukaan.

Ennen kommenttiaan Leavittilta kysyttiin suoraan, harkitseeko Trump Natosta vetäytymistä. Leavitt sanoi myös, että Trump todennäköisesti kommentoi asiaa tapaamisen jälkeen.

Leavitt sanoi tiedotustilaisuudessaan Naton kääntäneen selkänsä Yhdysvalloille, kun se ei osallistunut Iranin sotaan.

Voiko Trump vetää Yhdysvallat pois Natosta?