Trump toisti jälleen, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump toisti maanantaina kantansa siitä, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin kansallisen turvallisuutensa vuoksi.
Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue.
Sunnuntaina Trump nimitti Louisianan osavaltion kuvernöörin Jeff Landryn Grönlannin-erityislähettilääkseen. Landry sanoi tekevänsä Grönlannista osan Yhdysvaltoja.
Tanska on torjunut ajatuksen suoralta kädeltä, ja EU on ilmoittanut tukevansa Tanskaa täysin.