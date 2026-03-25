Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka aloitti keskiviikkona kaksipäiväisen vierailun Pohjois-Koreaan.
Maan valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan vierailun tarkoituksena on syventää maiden suhteita ja löytää uusia, lupaavia kehitysprojekteja.
Lukashenka tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin viimeksi syyskuussa Pekingissä, jossa molemmat olivat seuraamassa sotilasparaatia. Kimin kerrotaan kutsuneen tuolloin Lukashenkan vierailulle.
– Vierailun tarkoituksena on osoittaa sellaisten maiden välistä solidaarisuutta, jotka vastustavat läntistä järjestystä, arvioi Korean puolustusanalyysi-instituutin edustaja Lee Ho-ryung.
Sekä Valko-Venäjä että Pohjois-Korea ovat tukeneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.