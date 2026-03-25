Kanariansaarten Teneriffalla julistettiin tiistai-iltana hätätila myrskyn johdosta.
Therese-myrsky on pyörittänyt runsaita sateita ja kovia tuulia suomalaisten suosiman lomakohteen yllä jo viime viikon loppupuolelta alkaen. Tiistaina myrsky yltyi poikkeuksellisen hurjaksi.
– Siellä on ollut piru irti viime yönä. Turistit ovat säikähtäneet viranomaistiedotetta, joka on tullut kännykkään, MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
Hätätila julistettiin tiistai-iltana kello 20.45 paikallista aikaa, kun päivitetty sääennuste varoitti jatkuvan rankkasateen uhasta sekä mahdollisista tulvista.
Sademäärät ovat paikoin ylittäneet jopa 100 millimetrin rajan vuorokauden aikana. Korkeimman luokan säävaroitus laitettiin eilen Teneriffan pohjoisosaan, jossa rankkasateet ovat aiheuttaneet muun muassa mutavyöryjä.
"Lähtökohtaisesti kuiva alue"
Mäntykannaksen mukaan vastaavat sääolosuhteet eivät ole alueelle lainkaan tyypillisiä.
– Tämä on aika harvinaista. Kanariansaaret on lähtökohtaisesti kuiva alue, jossa on kylmät merivirrat.
Myrsky kiusaa saariryhmän asukkaita vielä keskiviikon ajan, mutta tilanteen pitäisi helpottaa torstaista alkaen.
