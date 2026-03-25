Poliisi keskeytti yli sadan alaikäisen häiritsevät juhlat Espoon Kivenlahdessa lauantaina. Juhlia oli vauhditettu laittomilla aineilla.
Poliisi sai lukuisia ilmoituksia häiritsevistä juhlista Espoon Kivenlahdessa viime lauantaina. Ilmoituksen mukaan paikalla olisi paljon alaikäisiä, jotka käyttävät päihteitä.
Paikalle saapuneiden partioiden mukaan talossa oli yli sata nuorta, jotka olivat yhtä lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita. Talossa haisi kannabis ja poliisin arvion mukaan talon pöydällä oli jälkiä, jotka viittasivat siihen, että juhlissa olisi käytetty kokaiinia.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa, että talo oli vuokrattu lyhytvuokrauspalvelun kautta juhlakäyttöön. Poliisi keskeytti juhlat ja tyhjensi rakennuksen epäillyn päihteidenkäytön takia.
Tapausta tutkitaan nimikkeellä huumausainerikos.
Poliisi vetosi lasten huoltajia kiinnittämään parempaa huomiota siihenn, missä ja kenen seurassa heidän jälkikasvunsa viettää vapaa-aikaansa etenkin viikonloppuisin.
– Kehotamme myös keskustelemaan huumausaineiden käytön vaarallisuudesta ja siitä koituvista seurauksista. Huumausaineiden käytön haittavaikutukset voivat olla moniulotteisia, toteaa rikoskomisario Mikko Alakärppä.
Tukea ja tietoa keskusteluun saa esimerkiksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä sekä Irti huumeista ry:stä.