15-vuotiasta poikaa epäillään tapon yrityksestä.

Helsingin Maatullin koulupuukotuksesta epäiltyä 15-vuotiasta vaaditaan vangittavaksi.

Vangitsemiskäsittely on huomenna torstaina Helsingin käräjäoikeudessa.

15-vuotiaan pojan epäillään puukottaneen 14-vuotiasta lasta Maatullin koulussa maanantaina. 14-vuotias uhri oli vielä tiistaina sairaalahoidossa.

Maanantaina tilanne oli lähtenyt käyntiin siitä, että yksi 15-vuotias oli lyönyt nyrkillä toista 15-vuotiasta oppilasta. Tällä oppilaalla oli mukanaan teräase. Tappeluun oli tullut myös kolmas oppilas, 14-vuotias, mukaan. Hän sai osuman teräaseesta yhdeltä 15-vuotiaalta.

Teräasetta käyttänyttä 15-vuotiasta epäillään tapon yrityksestä. Toista 15-vuotiasta epäillään pahoinpitelystä. MTV Uutisten tietojen mukaan tapon yrityksestä epäilty oli vaihtanut koulua Maatullin kouluun vasta vähän aikaa sitten.

Rehtori: Ilmapiiri ollut jännitteinen

Tapauksen tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen ei ota kantaa siihen, mitä koululla on aiemmin tapahtunut, mutta vahvistaa sen, että edellisen viikon tapahtumista oli tullut kaksi rikosilmoitusta poliisille viime viikon perjantaina.

– Osallisena on ollut osittain samoja oppilaita, hän sanoo.

Koulun rehtori Heli Siljama kertoo MTV Uutisille, että hänen tietojensa mukaan puukotuksen uhrilla ja teräaseen käyttäjällä ei keskenään ollut mitään aiempaa taustalla.

Viime viikon tapauksessa ei ollut mitään fyysistä väkivaltaa, mutta ilmapiiri eri oppilaiden välillä oli jännitteinen.

– Koulupäivä jouduttiin keskeyttämään muutaman oppilaan kohdalla viime viikolla kahdeksi päiväksi. He olivat loppuviikon poissa koulusta id-juhlan takia, ja nyt tämän viikon maanantaina oli tarkoitus käydä keskustelua tapahtuneesta, Siljama kertoo.