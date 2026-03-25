Itä-Uudenmaan poliisi on aloittanut esitutkinnan Vantaalla päiväkodissa tiistaina tapahtuneesta onnettomuudesta.

Lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin Vantaan Kelokuusen päiväkodissa tiistaina. Poliisi on aloittanut tapauksesta esitutkinnan. Poliisin mukaan päiväkodin henkilökunta toimi tilanteessa nopeasti ja soitti asiasta hätäkeskukseen.

Paikalle saapuneet pelastajat antoivat lapselle ensiapua. Lapsen huoltajille ilmoitettiin asiasta välittömästi.

– Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa ja tässä vaiheessa tapahtunutta tutkitaan törkeänä vammantuottamuksena. Nimike tai nimikkeet saattavat tarkentua, kun asianosaisia päästään kuulemaan ja tutkinta etenee, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Särkkä.

Tapauksen tutkinta jatkuu asianosaisten kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.