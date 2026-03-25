Kylian Mbappé on kärsinyt tällä kaudella polvivammasta, joka on pitänyt Real Madridin supertähden useampaan otteeseen sivussa pelikentiltä. Nyt The Athletic paljastaa, että alun perin Mbappén polvivamma sai väärän diagnoosin joulukuussa, kun magneettikuvauksissa tutkittiin väärää polvea.

Toistaiseksi ei ole selvää, miten Real Madridin lääkäreille saattoi tällainen virhe sattua.

The Athletic viittaa uutisessaan ensimmäisen käden tietoihin nimettömänä pysytteleviltä lähteiltä.

Mbappé pelasi väitetysti vielä kolmessa ottelussa väärän diagnoosin jälkeen ennen kuin virhe magneettikuvauksissa huomattiin. Uuden kuvauksen jälkeen Mbappén vasemmassa polvessa havaittiin osittainen repeämä.

Tätä seuranneen huilin jälkeen Mbappé on ollut välillä jaksoja sivussa vaivan takia. Vieläkään polvi ei ole palautunut entiselleen.

Mbappé palasi kentälle jälleen viime tiistaina Mestarien liigan ottelussa Manchester Cityä vastaan, kun hänet nurmelle vaihdettiin runsaat 20 minuuttia ennen loppua. Sunnuntaina Atléticoa vastaan hyökkääjätähti pelasi 26 minuuttia.