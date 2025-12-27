Manchester City loi taas painetta Valioliigan kärkijoukkueen Arsenalin suuntaan voittamalla lauantain kierroksen avauspelissä Nottingham Forestin. Arsenalia ei herpaannuttanut, sillä muutama tunti myöhemmin se kuittasi itsensä takaisin sarjakärkeen 2–1-voitolla Brightonista. Päivän päätteeksi kärkikaksikko sai vielä seuraa kauden sensaatiojoukkue Aston Villasta.

Citylle Nottinghamista haettu vierasvoitto oli jo kahdeksas peräkkäinen kaikki kilpailut mukaan lukien. Tijjani Reijnders vei Cityn johtoon toisen puoliajan alussa, mutta sarjassa vasta sijalla 17 majaileva Nottingham tuli kuitenkin pian tasoihin Omari Hutchinsonin osumalla. Reijndersin maalin syöttänyt Rayan Cherki viimeisteli 83. minuutilla vieraille voiton.

Otteluun toi oman herkkyytensä tunteikas Nottingham-legenda John Robertsonin muistelu. Nottinghamin suuruuden vuosina 1970-luvulla seurassa loistanut Robertson kuoli joulupäivänä 72 vuoden iässä.

Arsenal on napsinut voittoja, mutta yllättävänkin tiukille se on viime aikoina joutunut selkeästi heikompiaan vastaan. Brightoniakaan vastaan eivät "Tykkimiehet" saaneet peliä sinetöityä, vaan Martin Ödegaardin osuman ja Georginio Rutterin oman maalin jälkeen päästivät vierasjoukkue Brightonin vielä mukaan peliin.

Diego Gomezin kavennusta lähemmäs ei Brighton kuitenkaan päässyt, ja näin Arsenal jatkaa sarjan piikkipaikalla, kaksi pistettä edellä Cityä.

Pisteen päässä Citystä ja kolme perässä Arsenalia on Aston Villa, joka nousi tappiolta 2–1-vierasvoittoon Chelseasta. Villan maalit teki toisella jaksolla vaihtomies Ollie Watkins. Birminghamilaisseuran fanit lauloivat Chelsean Stamford Bridgellä: "Voitamme liigan, voitamme liigan".

Villa on voittanut liigassa kahdeksan peliä peräkkäin. Kaikki kilpailut mukaan lukien peräkkäisvoittoja on peräti 11. Viimeksi Villa on hävinnyt marraskuun alussa liigassa Liverpoolille.

Anfieldilla tunteet pinnassa

Liverpoolin stadionilla Anfieldilla kohtasivat seurat, jotka jäivät portugalilaistähti Diogo Jotan kahdeksi viimeiseksi. Kesällä liikenneonnettomuudessa kuollut Jota edusti Wolverhamptonia 2018–20 ja sen jälkeen Liverpoolia.

Anfieldilla olivat lauantaina paikalla kaksi Jotan kolmesta lapsesta sekä muita Jotan perheeseen kuuluvia. Jotan pojat Dinis ja Duarte toimivat ottelun "maskotteina". Ottelun 20. minuutilla sekä Liverpoolin että Wolvesin fanit lauloivat numerolla 20 pelanneen Jotan "laulua".

Ottelussa Liverpoolin tehohetki toi kotivoiton. Ryan Gravenberch maalasi 41. minuutilla ja heti seuraavalla minuutilla osui Florian Wirtz 2–0. Maali oli kesän jättihankinta Wirtzille ensimmäinen Liverpoolin riveissä.

Santiago Bueno toi Wolvesin maalin päähän, mutta siihen surkeaa kautta tahkoavan sarjajumbon nousu tyssäsi. Wolves on hävinnyt kauden 18 liigapelistään 16 ja pelannut kaksi tasan. Voittoja on siis yhä nolla.