Amnestyn mukaan poliisi epäonnistui Tampereella vappuna.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osasto on ottanut kantaa Tampereella vappuna tapahtuneeseen nuoren naismielenosoittajan pahoinpitelyyn. Amnesty on paikalla eri mielenosoituksissa tarkkailemassa perusoikeuksien toteutumista ja julkaisi välikohtauksesta uuden videon.

Amnesty Internationalin Suomen osaston mukaan poliisin olisi pitänyt jalkautua kulkueeseen.

Amnesty arvioi tiedotteessaan, että poliisin vahvempi läsnäolo kulkueessa olisi voinut estää väkivaltaisuuksia.

– Poliisi piti tapahtumapaikalla Sinimustan liikkeen mielenosoittajat ja vastamielenosoittajat tehokkaasti erillään ja esti vastamielenosoittajia seuraamasta Sinimustan liikkeen kulkuetta sen lähtiessä liikkeelle.

– Kulkueen aikana poliisi ohjasi liikennettä, mutta ei kuitenkaan jalkautunut marssin rinnalle. Parinsadan marssijan kulkueessa oli mukana jalan vain kaksi neuvottelijapoliisia, tiedotteessa todetaan.

Amnestyn mukaan marssin aikana joukko naamioituneita osallistujia hyökkäsi nuoren naisen kimppuun Hämeenkadulla. Väkivaltateon aikana neuvottelijapoliisit olivat kaukana marssin loppupäässä.

– Lähin poliisiauto oli kulkueen toisella puolella risteyksessä noin 40 metrin päässä.

– Lähempänä tilannetta olleet kulkueen järjestäjän edustajat, joista ainakin toisella oli liikenteenohjaajan varustus, ja tyytyivät ohjamaan väkivaltaa käyttäneet osallistujat takaisin riviin.

Amnesty toteaa, että rikoksen selvittäminen olisi helpompaa, jos poliisi olisi puuttunut tilanteeseen heti paikan päällä.

Näin poliisi vastasi MTV:lle

Poliisi ei aiemmin vastannut tarkasti MTV Uutisille, miksi marssille osallistujat saivat kulkea naamioituneina Tampereen keskustan läpi.

Poliisi totesi, että tapahtumien yhteydessä niin Sinimustan liikkeen mielenilmaukseen kuin sen vastamielenilmaukseen osallistuneista osan todettiin käyttävän naamioita.

Poliisin mukaan epäiltyä väkivaltatilannetta ryhdyttiin selvittämään heti, kun tapahtumien kulusta saatiin tietoa ja tilanne selkiytyi.

– Olemassa olevan tiedon perusteella väkivaltatilanne on tapahtunut muualla, kuin vastamielenosoitukselle osoitetussa paikassa, ja tapahtuma on ollut yllättävä. Poliisihenkilöä ei juuri tuossa kohdin ole ollut niin, että tapahtumaan olisi voitu poliisin toimesta puuttua ja ennalta estää tapahtuma.

Poliisi kertoi MTV Uutisille, että poliisin saavuttua pahoinpitelypaikalle oli akuutti tilanne jo rauhoittunut.

Amnesty kertoo tarkkailleensa Sinimustan liikkeen kulkuetta myös vuonna 2025.

Järjestön mukaan mielenosoitustarkkailijat raportoivat jo tuolloin, miten kulkueeseen osallistuneet tekivät väkivaltaisia hyökkäyksiä vastamielenosoittajien ja sivullisten kimppuun poliisin puuttumatta tilanteisiin.

– On käsittämätöntä, että poliisi jatkoi samalla linjalla tänäkin vuonna, ja se osoittautui kohtalokkaaksi. Amnestyn tarkkailijat näkivät väkivaltatilanteen selvästi ja dokumentoivat pahoinpitelyn, Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Anu Tuukkanen summaa tiedotteessa.