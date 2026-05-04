Vappupäivän tapahtumat mielenilmauksen yhteydessä Tampereen keskustassa ovat herättäneet runsaasti julkista keskustelua ja kysymyksiä muun muassa poliisitoiminnan osalta.

Poliisi kommentoi Tampereen vappumarssin tapahtumia laajalla tiedotteella.

Poliisin mukaan Sisä-Suomen poliisille ilmoitettiin Sinimusta-liikkeen mielenilmaisusta ja marssista ennakolta hyvissä ajoin siten, kuin kokoontumislaki edellyttää. Poliisin mukaan marssin kieltämiseksi ei ole ollut lakiin perustuvia syitä.

– Vastamielenilmaisusta ei sen sijaan tehty ennakkoilmoitusta kokoontumislaissa vaaditulla tavalla, eikä poliisin pyrkimyksistä huolimatta poliisille ilmoitettu tai ei ilmennyt myöskään ketään henkilöä, joka edustaisi ennalta ilmoittamattomaan mielenosoitukseen osallistuneita henkilöitä esimerkiksi neuvottelemiseksi mielenilmauksen järjestämisen turvaamisesta, poliisi toteaa.

Poliisi kertoo kuitenkin varautuneensa molempiin mielenilmauksiin ja niiden turvallisuuteen.

Ennakolta ilmoitettuun mielenilmaisuun osallistui poliisin arvion mukaan noin 200 henkilöä. Ennakolta ilmoittamattomaan mielenilmaukseen osallistui arviolta 300 henkilöä. Lisäksi Tampereen keskusta-alueella oli runsaasti muita ihmisiä vapun vietossa.

Poliisin mukaan ilmoitettu mielenilmaus eteni pääosin poliisin näkökulmasta ilmoitetun mukaisesti ja poliisin neuvoja ja ohjeita noudatettiin. Poliisin mukaan mielenilmaisut sekä yleinen järjestys ja turvallisuus kyettiin turvaamaan onnistuneesti.

– Ennalta ilmoittamattoman mielenosoituksen osalta poliisi osoitti myös erillisen paikan konfliktien välttämiseksi, mutta samalla mielenilmaisun vapauden turvaamiseksi. Osa vastamielenosoittajista pysyi poliisin osoittamalla paikalla, mutta osa pyrki estämään marssin menemällä sen eteen tai pyrkimällä sen perään ilmeisenä tarkoituksena häiritä marssia. Poliisivoimin turvattiin se, ettei konfliktia eri mielenilmaisuihin osallistuneiden henkilöiden välillä syntyisi.