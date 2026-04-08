Li Andersson ottaa kipakasti kantaa presidentti Alexander Stubbin kommentteihin ydinaselainsäädännön muuttamisesta.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson sanoo suoraan presidentti Alexander Stubbin olevan väärässä kommentoidessaan ydinenergialakiin kaavailtuja muutoksia.

Stubb sanoi viime kuussa, että nykyisessä lainsäädännössä on rajoitteita, joita muilla Pohjoismailla ei ole. Stubb lisäsi, että ydinenergialakiin esitetyillä muutoksilla Suomi tulisi samalle linjalle Pohjoismaiden kanssa.

Li Andersson ei säästellyt sanojaan Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Sanon nyt suoraan, että minun mielestäni Stubbin kanta tässä on väärä, koska tässä sekoittuu kaksi asiaa, Andersson sanoi.

Li Anderssonin mukaan nykylaki on kyllä muita Pohjoismaita tiukempi, mutta muutosten jälkeen Suomen linja olisikin muita Pohjoismaita vapaamielisempi – ei siis samassa linjassa, kuten Stubb sanoi.

– Jos katsotaan meidän nykyistä lainsäädäntöä, niin kyllä meillä on siinä mielessä tiukempi nykytilanne kuin muissa Pohjoismaissa, että meillä on laissa rajoitukset. Muissa pohjoismaissa on poliittisesti yhteisesti linjattu, että ydinaseille on kielteinen kanta rauhan aikana.

Nykyisessä Suomen ydinenergialaissa ydinräjähteille on täyskielto. Lain mukaan ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.

Hallitus esittää lakimuutoksessa, että Suomeen voisi jatkossa tuoda ydinaseita tietyillä ehdoilla. Lakimuutoksen jälkeen ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, sotilasliitto Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

– Se, mitä hallitus nyt esittää, muuttaisi Suomen lainsäädännön kertaheitolla. Eli meillä olisi sallivampi linja kuin muilla Pohjoismailla on, jos nämä hallituksen esittämät lakimuutokset menevät sellaisenaan läpi, Andersson sanoi.