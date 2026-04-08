Yhdysvaltalainen näyttelijä Aubrey Plaza odottaa ensimmäistä lastaan yhdessä kumppaninsa Chris Abbottin kanssa. Plazan edustaja vahvistaa vauvauutisen People-lehdelle.
Pienokaisen on määrä syntyä syksyllä.
Peoplen haastatteleman lähteen mukaan raskaus on "kaunis yllätys tunteikkaan vuoden jälkeen".
Aubrey Plaza odottaa ensimmäistä lastaan.
Tunteikkaalla vuodella lähde viitannee viime vuoteen, jolloin Plazan ex-puoliso, käsikirjoittajana ja elokuvaohjaajana tunnettu Jeff Baena kuoli.
47-vuotias Baena löydettiin kuolleena Los Angelesissa sijaitsevasta kodistaan 3. tammikuuta 2025. Kuolinsyytutkijan mukaan Baena teki itsemurhan.