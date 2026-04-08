NHL:ssä pelaava ja suomalaistähtiä vilisevä Dallas Stars kohtaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Minnesota Wildin.

Ottelupari ratkesi jo 4-5 ottelua ennen runkosarjan päättymistä, kun Colorado Avalanche varmisti läntisen konferenssin voiton kukistamalla St. Louis Bluesin maalein 3–1.

Vaikka Dallas voitti omassa ottelussaan Calgary Flamesin jatkoajalla 4–3, ei se voi enää kuroa Coloradon piste-eroa umpeen.

Ti-ke-yön NHL-tulosten myötä varmistui myös, että Dallas ja Minnesota kohtaavat pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, koska jäävät kivikovassa Keskisessä divisioonassa sijoille kaksi ja kolme.

NHL:n divisioonakeskeinen pudotuspelisysteemi osoitti Dallasille ja Minnesotalle raakuutensa, sillä Dallas ja Minnesota ovat oman divisioonansa lisäksi kakkosena ja kolmosena myös läntisessä konferenssissa. Täten yksi lännen parhaimmista joukkueista putoaa varmasti jo avauskierroksella.

Kritiikki NHL:n pudotuspelisysteemiä kohtaan on viime aikoina voimistunut. Dallasin suomalaistähti Mikko Rantanenkin kommentoi aihetta Tulosruudun Viikon vieraana viime torstaina.

– Eihän se ideaali ole, jos miettii muita urheilulajeja. NBA:ssa ykkönen pelaa viimeistä pudotuspeleihin päässyttä vastaan ja kakkonen toiseksi viimeistä vastaan. Niin se joskus NHL:ssäkin oli, ja mielestäni sen pitäisi olla niin edelleenkin, Rantanen sanoi.

– Muissa lajeissa kärkikolmikosta kaksi joukkuetta ei pelaa ensimmäisellä eikä toisellakaan kierroksella (vastakkain).

NHL:n runkosarja päättyy Suomen aikaa 17. huhtikuuta perjantain vastaisena yönä.