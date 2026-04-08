Uhreilla ei ollut mitään mahdollisuutta väistää kolaria miehen ajettua heidän eteensä.

Nuori autoilija tuomittiin ehdolliseen vankeuteen, kun kaksi vastaantulevassa autossa ollutta ihmistä kuoli tämän ohitusyrityksen seurauksena.

Onnettomuus tapahtui Kittilässä marraskuussa 2024, kun Rovaniemen suunnasta tullut nuori autoilija lähti ohittamaan ajoneuvoyhdistelmää. Hänen näkyvyyttään haittasi huomattavasti yhdistelmäajoneuvon kyydissä ollut kookas, leveä pyöräkone.

Lue turmaa käsittelevä uutinen: Neljä kuolonkolaria, kuusi kuollutta – tieliikenteessä järkyttävä vuorokausi

Ajoi suoraan vastaantulijan eteen

Todistajat kertoivat, että opiskelijanuorukainen oli yrittänyt ohittaa ajoneuvoyhdistelmää jo aiemmin, mutta luopunut yrityksestä ilmeisesti mutkaisen tieosuuden ja vastaantulevan liikenteen takia.

Kun nopeusrajoitus nousi Kittilän Alakylän jälkeen 100 kilometriin tunnissa, lähti hän välittömästi uudelleen ohittamaan ja törmäsi vastaantulevaan autoon heti siirryttyään vastaantulevien kaistalle. Autot jäivät törmäyksen voimasta lähes niille sijoilleen vaurioituneina ja syttyneet pian palamaan.

Turmassa kuolivat vastaantulevassa autossa matkanneet mies ja nainen. Oikeus katsoi, ettei ohituksen alettua kummallakaan autolla ollut enää mahdollisuutta välttää onnettomuutta.

