Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes on voittanut kotijäällään Boston Bruinsin jatkoajalle venyneessä ottelussa. Carolinan voitto tuli lopulta maalein 6–5.
Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho oli mukana ratkaisumaalin rakentamisessa ja nappasi syöttöpisteen Jaccob Slavinin osumasta.
Joonas Korpisalo nousi toisen erän puolivälissä Bostonin maalille, kun Jeremy Swayman oli päästänyt viisi maalia 23 laukauksesta. Korpisalolle kertyi yhteensä 16 torjuntaa.
Illan komein venytys nähtiin päätöserässä, kun Korpisalo torjui upeasti maanmiehensä Ahon maalintekoyrityksen.
– Korpi teki hulluja torjuntoja. On turhauttavaa, ettemme saaneet hänelle voittoa. Hän olisi ansainnut enemmän, Bostonin supertähti David Pastrnak sanoi NESN:lle.
Voiton myötä ja yön lopputulosten myötä Carolina varmisti Metropoli-divisioonan voiton. Joukkue on myös jo varmistanut paikan pudotuspeleissä.