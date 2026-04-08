Pääsiäistapahtumassa Yhdysvalloissa tehtiin viikonloppuna hätkähdyttävä löytö, kertovat yhdysvaltalaismediat.
Eteläkalifornialaisessa puistossa sunnuntaina järjestetty pääsiäismunajahti sai karmivan käänteen, kun eräs perhe löysi maastosta oletettavasti ihmisen pääkallon.
Asiasta kertovat muun muassa NBC News ja CBS.
Los Angelesin piirikunnan oikeuslääketieteen laitoksen mukaan paikalta löydettiin myös alaleuka. Jäännökset löydettiin kävelyreitin läheltä.
Jos jäänteiden vahvistetaan olevan ihmisen, oikeuslääkärin toimisto pyrkii selvittämään hammastietojen, sormenjälkien tai DNA:n avulla, kenelle ne kuuluvat.
Kallon löytänyt perhe kertoi CBS Newsille uskovansa että pieni kallo kuuluu lapselle. Heidän mukaansa lähistöllä oli muita pieniä luita.
Long Peachin kaupungissa sijaitseva DeForest Park sijaitsee Los Angeles -joen varrella ja siellä on laaja kosteikkoalue luontopolkuineen.
Pääsiäismunajahti on leikkimielinen perinne, jossa erityisesti lapset etsivät piilotettuja pääsiäismunia. Sitä harjoitetaan etenkin Anglo‑Saksisissa maissa kuten Britanniassa ja Yhdysvalloissa.