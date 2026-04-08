MTV välittää avauspotkusta lähtien tarinat, tunteet ja tapahtumat historiallisen suuresta jalkapallon miesten MM-lopputurnauksesta. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään 11.6.–19.7. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavan turnauksen otteluista puolet, eli kaikkiaan 52 maailman kovinta ottelua.

Tulevana kesänä jalkapallon MM-lopputurnaus pelataan ensimmäistä kertaa laajennetulla formaatilla, jossa mukana on aiemman 32 maan sijaan 48 joukkuetta ja yhteensä ennätykselliset 104 ottelua. MTV ja Yle näyttävät turnauksen yhdessä – molemmat esittävät puolet turnauksen otteluista.

MTV ja Yle välittävät suoria MM-otteluita vuoropäivinä, kapulan vaihtuessa aina uuden otteluillan alkaessa. Illan ensimmäisiä otteluita seurataan suomalaisittain erinomaiseen katseluaikaan alkuillasta, ja ottelut jatkuvat aina aamuyöhön ja varhaiseen aamuun. MTV esittää avauspäivän ottelut ja Yle jatkaa seuraavana päivänä. Kisojen huipennuksesta MTV esittää pronssiottelun ja Yle finaalin.

Kaikki MTV:n 52 ottelua, täysimittaiset ottelustudiot ja laaja oheisohjelmien kattaus ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. MTV3-kanavalla nähdään jokaisen MTV:n ottelupäivän kaksi ensimmäistä peliä, eli yhteensä 32 ottelua.

– Edessä on viiden ja puolen viikon jalkapallojuhla, joten molemmat pääsevät palvelemaan MM-futiksen ystäviä läpi kesän. Meidän vuorollamme MTV3-kanavan kesäillat täyttyvät MM-jalkapallosta ja uutislähetyksistä. Tapahtumia koostetaan myös kattavasti seuraavana päivänä. Kaikkein laajin kattaus – pitkän alkulohkon aikana jopa 12 tuntia yhtä soittoa – on tarjolla MTV Katsomossa, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kertoo.

MM-kisastudio ympäröi kaikkia parhaaseen katseluaikaan katsottavia otteluita ja myös mielenkiintoisimpia yöllä pelattavia pelejä. Studio-osuus käynnistyy MTV Katsomon lähetyksissä pääsääntöisesti tuntia ja MTV3-kanavalla puolta tuntia ennen ottelua. Viihdyttävissä ja asiantuntevissa lähetyksissä tartutaan turnauksen ilmiöihin, henkilötarinoihin ja historiaan sekä pureudutaan analyyttisesti otteluiden tapahtumiin.

Edellisen illan ja yön ottelut esitetään uusintana MTV Subilla seuraavana päivänä. Otteluiden tapahtumat koostetaan myös