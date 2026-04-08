Renny ja Johanna Harlin kertovat The Harlin Show -podcastissaan, mitä aikovat pakata mukaan sairaalakassiinsa.

Renny ja Johanna Harlin odottavat parhaillaan kolmatta lastaan, jonka laskettu aika on tässä kuussa. Pariskunta kertoo The Harlin Show -podcastissaan, että sairaalakassin pakkaaminen on aloitettu.

Johanna Harlin tiedustelee miehensä kantaa siihen, mitkä ovat tärkeimpiä mukaan synnytyssairaalaan pakattavia asioita.

– Lähtisin siitä, että samppanja. Samppanja on mielestäni tärkein. Jos ei siellä mitään muuta ole ja kaikki muut unohtuvat, niin kunhan on samppanjaa, Renny Harlin vastaa.

Samppanja on osa Harlinien synnytystraditiota. He ovat aiemmillakin kerroilla kuljettaneet pullon salaa synnytyshuoneeseen. Vauvan synnyttyä aviopari juhlistaa erityistä hetkeä avaamalla pullon.

Harlinien sairaalakassista löytyy tällä kertaa erillinen kylmälaukku, jossa on samppanjan lisäksi kaviaaria.

Johanna Harlin kysyy, pitäisikö kuplivan olla tällä kertaa alkoholitonta. Renny Harlin kertoo olleensa yhtäjaksoisesti juomatta yhtäkään alkoholiannosta viimeisten kahdeksan kuukauden aikana.

– En ole edes ajatellut sitä. Se on tapahtunut vaan luonnostaan, koska menemme yhdessä minne tahansa, ja sinä et juo mitään, ja kun olemme autolla, minäkään en juo mitään eikä se tule edes mieleen, Renny huomauttaa.