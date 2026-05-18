Al-Nassrin Cristiano Ronaldo murtui kyyneliin, kun joukkue hävisi AFC Champions League Twon (vastaa Euroopan Eurooppa-liigaa) loppuottelussa Gamba Osakalle maalein 0-1. Voittomaalin viimeisteli ruotsalainen Deniz Hümmet 29. minuutilla. Hümmetilla on Ruotsin ja Turkin kansalaisuudet.
41-vuotias Ronaldo jäi ottelussa ilman maalia ja on toistaiseksi voittanut vain Arab Club Champions Cupin Al-Nassrin paidassa. Ronaldo tuli seuraan kolmisen vuotta sitten.
TV-kuviin taltioitui ottelun päätyttyä vaihtopenkillä istunut itkevä Ronaldo. Tappio otti niin koville, että hän ei halunnut johdattaa joukkuetovereitaan hakemaan hopeamitaleita.
Ronaldon kannalta pian voi olla helpottavaa, että Al-Nassr johtaa Saudi-Arabian liigaa kahdella pisteellä, kun yksi ottelukierros on pelaamatta.