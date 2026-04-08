Seitsemän Eritrean jalkapallomaajoukkueen pelaajaa on kadonnut. Joukkueen valmentaja kertoi asiasta Reutersille.
Eritrea pelasi maaliskuun lopulla kaksi Afrikan mestaruuskisojen alkukarsintaottelua Swazimaata vastaan. Joukkue pelasi tänä vuonna karsinnoissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008.
Swazimaassa pelatun ottelun jälkeen seitsemän Eritrean maajoukkueen pelaajaa katosi.
– Suurin osa heistä ovat vaihtopelaajia. En usko, että he jatkavat jalkapallon pelaamista, valmentaja Hesham Yakan kertoo Reutersille.
Yakan kertoo uskovansa, että kadonneet pelaajat pyrkivät etsimään parempipalkkaisia töitä ja parempaa elämää muualta, Eritrean ulkopuolelta.
Reutersin nimettömänä pysyttelevän lähteen mukaan maajoukkueen pelaajat elävät pitkälti köyhissä oloissa.
– Pelaajat ovat köyhiä. Tämä oli heidän ensimmäinen lentomatkansa. He etsivät töitä ja parempaa tulonlähdettä, lähde kertoo.
Niin ikää maanpaossa oleva eritrealainen ja maasta lähteneitä pakolaisia auttavan tukijärjestön johtajan George Ghebreslassien mukaan kyse ei ole tavattomasta ilmiöstä.
– Näin tapahtuu aika usein. Se osoittaa, millainen tilanne Eritreassa on. Luulimme, että asiat voisivat muuttua, mutta mikään ei ole muuttunut. Ihmiset ovat tulleet toivottomiksi omassa maassaan, Ghebrelassie sanoo.
Reuters ei tavoittanut Eritrean jalkapalloliittoa tai informaatioministeri Yemane Gebremskelia kommentoimaan asiaa.
Eritrea voitti otteluparin yhteismaalein 4–1 ja etenee näin Afrikan mestaruuskisojen varsinaisiin karsintoihin.