MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Brasilian MM-kisa joukkueesta paikkaa vielä tavoitteleva Neymar, 34, otettiin väärinymmärryksen vuoksi vaihtoon Brasilian pääsarjan ottelussa .

Neymar ei olisi halunnut tulla vaihtoon ottelussa Coritibaa vastaan.

Neymar ei olisi halunnut tulla vaihtoon ottelussa Coritibaa vastaan. 2026 Sports Press Photo

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Asiantuntija varoittaa Suomeen harhautuvista drooneista – "Ennen pitkää joku osuu"

Brasilian

pääsarjan

ottelussa

sunnuntaina

,

kun

hänet

vaihdettiin

kentältä

pois

vahingossa

.

Ottelun neljäs erotuomari osoitti 65. peliminuutilla Neymarin numeroa 10 vaihdon merkiksi. Neymarin luultiin loukanneen itseään, vaikka hän osoittikin olevansa kunnossa.

Neymar pillastui vaihtoon ottamisestaan niin, että hän nappasi vaihtokortin tuomarilta ja piti sitä televisiokameran edessä todistaakseen, että Escobarin oli tarkoitus tulla pois kentältä, eikä hänen. Neymar osoitti vaihtokortissa ollutta Escobarin numeroa 31.

Tähtipelaaja sai tempauksestaan keltaisen kortin. Lopulta hän poistui vaihtoon ja antoi kapteeninnauhan Escobarille.

Ihmisten puheet surettavat Neymaria

Entinen PSG:n ja FC Barcelonan tähtipelaaja antaa viimeisiä näyttöjään Brasilian maajoukkueen valmentajalle Carlo Ancelotille kesän MM-kisapaikkaa ajatellen. Ancelotti on sanonut, että Neymarin on oltava kunnossa ja pelattava hyvin ollakseen mukana MM-kisajoukkueessa.