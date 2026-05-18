Brasilian MM-kisajoukkueesta paikkaa vielä tavoitteleva Neymar, 34, otettiin väärinymmärryksen vuoksi vaihtoon Brasilian pääsarjan ottelussa.
Santosia edustava Neymar hermostui
Ottelun neljäs erotuomari osoitti 65. peliminuutilla Neymarin numeroa 10 vaihdon merkiksi. Neymarin luultiin loukanneen itseään, vaikka hän osoittikin olevansa kunnossa.
Kyseessä oli tuomarin osalta väärinymmärrys, sillä Santosin valmennysryhmä oli yrittänyt vaihtaa Gonzalo Escobarin eikä Neymaria. Vaihto oli jo tullut voimaan, eikä sitä näin voitu kumota.
Neymar pillastui vaihtoon ottamisestaan niin, että hän nappasi vaihtokortin tuomarilta ja piti sitä televisiokameran edessä todistaakseen, että Escobarin oli tarkoitus tulla pois kentältä, eikä hänen. Neymar osoitti vaihtokortissa ollutta Escobarin numeroa 31.
Tähtipelaaja sai tempauksestaan keltaisen kortin. Lopulta hän poistui vaihtoon ja antoi kapteeninnauhan Escobarille.
Kyseinen ottelu päättyi Santosin kannalta harmillisesti, sillä joukkue hävisi Coritiballe lukemin 0–3.
Entinen PSG:n ja FC Barcelonan tähtipelaaja antaa viimeisiä näyttöjään Brasilian maajoukkueen valmentajalle Carlo Ancelotille kesän MM-kisapaikkaa ajatellen. Ancelotti on sanonut, että Neymarin on oltava kunnossa ja pelattava hyvin ollakseen mukana MM-kisajoukkueessa.
Neymar on mukana Brasilian maajoukkueen 55 pelaajan alustavalla MM-listalla. Ottelussa onnistuminen olisi ollut Neymarille siis tärkeää lopullisen kisapaikan kannalta.
Ennätykselliset 79 maalia Brasilian maajoukkueessa tehnyt Neymar on saanut viime vuosina rapaa peliotteistaan sekä jatkuvista loukkaantumisistaan. Hänen viimeisin maaottelunsa on lokakuulta 2023.
Neymar kertoi Santosin tappion jälkeen medialle olevansa nyt fyysisesti loistavassa kunnossa.
– Olen tehnyt parhaani ja se ei ollut helppoa. Ihmiset puhuvat potaskaa kunnostani, ja se on minusta surullista. Olen tehnyt kovasti töitä puheista huolimatta.
– Mitä tapahtuukin, niin Ancelotti kokoaa parhaista pelaajista 26 pelaajan MM-ryhmän, Neymar jatkoi.
Ancelottin on määrä julkistaa MM-kisajoukkueensa maanantaina.
Brasilia aloittaa MM-kisansa Suomen aikaa 14. kesäkuuta ottelulla Marokkoa vastaan. Jalkapallon MM-turnaus pelataan jaetusti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.