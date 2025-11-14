Vain elämää -ohjelmaa ei kuvata enää ensi kaudella Satulinnassa.
Parhaillaan Nelosella ja Ruudussa pyörivää Vain elämää -ohjelmaa ei kuvata enää ensi kaudella Satulinnassa.
Tieto tulee ilmi ohjelman uusimmassa jaksossa, joka on katsottavissa jo Ruutu+-palvelussa.
– On aika jättää hyvästit rakkaalle Satulinnalle. Ensi kaudella Vain elämää nähdään uusissa maisemissa, uusimmassa jaksossa kerrotaan.
Lue lisää: Lauri Haav kertoo, miksi päätti puhua äitinsä kuolemasta julkisesti: "Olen se tyyppi, jota minulla ei silloin ollut "
Ilta-Sanomien haastattelema Nelosen vastaava tuottaja Jukka Saharinen kertoo, että taustalla piilee yksinkertainen syy.
– Vain elämää -ohjelmaa uudistetaan hieman, ja siten kuvauspaikka vaihtuu, Saharinen kommentoi.
Satulinna on kartanohotelli Hirvensalmen Pöyryn kylässä, Etelä-Savon maakunnassa. Satulinna on ollut jo pidemmän aikaa myynnissä ja sen hintalappu on tällä hetkellä 2 350 000 euroa.
Hirvensalmen Satulinnan nykyinen omistaja on Juha Rantasila, joka osti kartanon parikymmentä vuotta sitten.