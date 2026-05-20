Uudella Vain elämää -kaudella Satulinnan maisemat ovat vaihtuneet uusiin.
Nelosen Vain elämää -ohjelman uusi kuvauspaikka on julkistettu. Nelosen tiedotteessa kerrotaan, että ohjelman uusi kausi on kuvattu Raaseporissa sijaitsevassa kokous- ja saaristohotelli Calliolassa.
Ohjelmaa kuvattiin aiemmin Hirvensalmella sijaitsevassa Satulinnassa. Marraskuussa kerrottiin, että vastaisuudessa ohjelma nähdään uusissa maisemissa.
Satulinna-kartano on ollut myynnissä syyskuusta 2024 saakka. Alun perin kartanosta pyydettiin 2 750 000 euroa, mutta huhtikuussa uutisoitiin myyntihinnan pudonneen rajusti. Tällä hetkellä Satulinnaa myydään Etuovi.comissa 950 000 euron hintaan.
Satulinnan myyntihinta on pudonnut kaikkiaan 1,8 miljoonaa euroa.@2014 Petri Aho | PADesign
Lue myös: Tässä ovat Vain elämää -tähdet – mukana Lordi ja Nylon Beat
Uudella Vain elämää -kaudella toistensa kappaleita tulkitsevat