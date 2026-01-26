The Summit Suomi -sarjan toisella kaudella kilpailijoiden joukossa nähdään entinen miljonääri.

The Summit Suomi -sarja palaa maaliskuussa toisen tuotantokauden jaksoin MTV:lle. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.

Mukaansa osallistujat saavat 150 000 euron palkintopotin, joka heidän on vietävä mukanaan huipulle. Jokainen euro, jonka retkikunta saa vietyä perille, on heidän. Luovuttaneiden osallistujien rahat menetetään. Pudotusäänestyksissä on mahdollisuus karsia jäseniä ja napata jonkun osuus voittopotista.

Vuoriseikkailun juontajana jatkaa Jasper Pääkkönen.

63-vuotias Antti ehti olla hetken aikaa miljonääri, kunnes vaihtoi liike-elämän erä- ja luonto-oppaan työhön.

Mukana uudella kaudella nähdään helsinkiläinen Antti, 63, joka on retkikunnan vanhin jäsen.

Suurikaan voittosumma ei ole entiselle bisnesmiehelle suurin motivaattori. Liike-elämässä uransa tehnyt Antti ehti olla hetken jopa miljonääri, ennen kuin 2000-luvun alun pörssikupla puhkesi.

Silloin muuttui ajatus myös rahan arvosta. Antti vaihtoi bisnesmaailman vaatimattomampaan elämään ja kouluttautui erä- ja luonto-oppaaksi.

– Olen sellainen, että en hirveästi sure huomista enkä eilistäkään. Elän aika paljon vaan tätä päivää.

Sen jälkeen työnkuvat ovat liittyneet pääasiassa luonnossa liikkumiseen. Talvisin hän vetää patikointi- ja prätkäreissuja Kreikassa, kesät taas menevät melontaa opettaessa.

Antti lähtee vuorille kokeneen vaeltajan itsevarmuudella ja luottavaisena omaan kuntoonsa.

– Tapaan myös ajatella, että asioilla on taipumus järjestyä. Ja on kyllä tullut aina todettua, että se pitää paikkansa, Antti sanoo.