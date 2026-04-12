Kotinsa Espanjassa myynnyt Aki Linnanahde avaa asumiskuvioitaan.

Radioalan tekijät kokoontuivat palkitsemaan Suomen kaupallisen radion parhaimmistoa 10. huhtikuuta Espoon Hybridiareena Hypeen. Radiogaalaan saapui muun muassa Aki Linnanahde.

Linnanahde kertoi vastikään Instagram-tilillään saaneensa myytyä perheensä Espanjassa sijaitsevan kodin. Hän kertoi MTV Uutisille gaalan punaisella matolla, ettei Espanja kuitenkaan jää kokonaan taakse.

– Aion siellä käydä. Välillä ehkä Airbnb:tä ja välillä jossain muuallakin. Espanja on tosi kiva paikka, ei siinä mitään vikaa. Viihdyn siellä kyllä. Vuodesta 2018 ollaan omistettu siellä asunto. Kaikki vapaa-aika ja työaika siellä vietetty, että ehkä sitten vaihtelukin vähän virkistää, Linnanahde kuvailee.

