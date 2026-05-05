Muusikko Lauri Tähkä myy omakotitaloaan Turussa.
Muusikko Lauri Tähkän omakotitalo Turussa on myynnissä. Asunnon myynti-ilmoitus on julkaistu Etuovi.comissa.
Ilmoituksen mukaan asunto sijaitsee Turussa Paattisten alueella. Vuonna 2011 lopputarkastettu hirsitalo on rakennettu yksitasoiseksi ja siinä on viisi huonetta.
Talon pyyntihinta on 335 000 euroa. Neliöitä asunnossa on 134. Asuntoon kuuluu yli 3 000 neliön tontti sekä erillinen talli ja harrastetila.
Taiteelliset yksityiskohdat kiinnittävät huomiota. Asunnon sisustuksessa on käytetty vahvoja värejä ja tapetteja.
MTV Uutiset tavoitti Lauri Tähkän, mutta hän ei kommentoinut asiaa.
Tähkä on ollut viime aikoina poissa julkisuudesta.
Turun hovioikeus tuomitsi Tähkän joulukuussa 2024 pakottamisesta seksuaaliseen tekoon 70 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Tuomio koski syksyllä 2022 Hämeenlinnassa tapahtunutta tapausta, ja se jäi lainvoimaiseksi helmikuussa 2025, kun Tähkä ei valittanut päätöksestä.