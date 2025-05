Kehonkielen asiantuntijat kelasivat Macronien kohuvideon uusiksi ja tekivät löydön: "Voi ei, mitä tässä tapahtuu"

Kehonkielen asiantuntijat ovat kuohuttaneesta videosta yksimielisiä: Macronien välillä ei tapahtunut pelkkää "vitsailua".

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja puoliso Brigitten saapuminen Vietnamiin nousi maanantaina kansainvälisiin otsikoihin poikkeuksellisella tavalla. Kun presidentin lentokoneen ovet aukesivat Vietnamin Hanoin lentokentällä, tallentui videolle Brigitten yllättävä tölväisy presidenttiä kohtaan.

Kasvoihin kohdistunut tönäisy sai presidentin ottamaan askelia taaksepäin ja kääntämään päänsä.

Presidentti kuvaili tilannetta myöhemmin "riitelyksi tai pikemminkin vitsailuksi" vaimonsa kanssa. Macronin omien sanojen mukaan tölväisyyn ei liittynyt mitään suurempaa draamaa.

Presidentin kommentit eivät kuitenkaan hiljentäneet spekulaatioita siitä, mitä parin välillä todellisuudessa tapahtui. Päinvastoin: tilanteesta kuvattua videomateriaalia on jaettu ja kelailtu ahkerasti sosiaalisessa mediassa ympäri maailman.

MTV Uutiset tavoitti kaksi kehonkielenasiantuntijaa kertomaan, mitä he näkevät valtavaa näkyvyyttä saaneesta videomateriaalista.

"Meidät nähdään, voi ei, mitä tässä tapahtuu"

Kehonkielen asiantuntija ja kouluttaja Niko Visurin mielestä on ilmiselvää, että pariskunnan välillä "tunteet ovat kuohahtaneet".

Se, että tölväisy osuu kasvoihin, kertoo Visurin mukaan paljon.

– Vaimo näyttää työntävän kaksin käsin ja voimalla presidentin kasvoja. Kasvot ovat meille erittäin henkilökohtainen alue. Kasvoihin kohdistettu ei-toivottu tai epämiellyttävä kosketus on yleensä erittäin epäkunnioittavaa toista kohtaan. Me pyritään väistämään, kääntämään kasvot tai suojaamaan. Se on primitiivinen reaktio, Visuri kertoo.

Kun lentokoneen ovet aukeavat, on Macronin ilmeeltä luettavissa täysi odottamattomuus.

– Silmänräpäyksessä hän on julkisessa valokeilassa. "Meidät nähdään, voi ei, mitä tässä tapahtui". Mutta samantien maailmanpolitiikan kokeneelle ammattilaiselle tulee hymy naamalle ja käden heilutus "hei hei täällä ollaan".

Seuraavaksi Visuri huomaa Macronissa tuttuja tukalan tilanteen jännitysmaneereita.

– Hän pyyhkii kasvoja, koskettelee nenää. "En tiedä mitä tässä nyt tekisi". Sellaista puuhastelua.

Reuters

"Henkilökohtainen, röyhkeä, töykeä liike"

Kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen puolestaan kuvailee Brigitten tölväisyä aggressiiviseksi eleeksi.

Sallisen mukaan tilanne ja sen kehonkieli ei viesti pienestä kinastelusta, hellyyden osoittamisesta tai vitsailusta – niin kuin Macron kuvaili tilannetta.

– Se, että työntää kasvoista ei ole sama asia kuin työntäisi olasta, päästä, rinnasta. Se on hyvin paljon henkilökohtaisempi, röyhkeämpi ja töykeämpi liike, Sallinen kertoo.

Sallisen mukaan vastaava liike koettaisiin aggressiiviseksi missä kulttuurissa tahansa.

– Toki Euroopassakin on paljon kulttuurieroja ja tunteen paloa osoitetaan eri tavoin. Kun on kyse tällaisesta epäkohteliaasta eleestä, niin se on aggressiivista joka kulttuurissa.

Aviopari kuvattuna vuonna 2018 Pariisissa.

Emmanuel pyytää kättä, Brigitte katsoo alas

Kehonkielen asiantuntijat laittavat merkille, ettei kävely portaita pitkin mene sekään aivan täydessä yhteisymmärryksessä.

Presidentti tarjoaa puolisolleen kättä, jota hän ei ota vastaan.

– Hän (Emmanuel Macron) pitää kättä vielä hetken aikaakin siinä tarjolla, että "jos nyt ottaisit kuitenkin kiinni", mutta sitten mennään ilman käsikynkkää portaat alas. Monet eivät ole huomanneet, että Macron pitää kättä nyrkissä, rystyset valkoisina, Visuri kuvailee.

Visuri viittaa kuvaan, joka lähti leviämään tilanteesta laajasti sosiaalisessa mediassa. Kuvan on julkaissut muun muassa brittimedia DailyMail.

Sallinen huomaa, että Brigitte laskee katseensa alas.

– Selittyy toki sillä, että tulevat tilanteessa portaita alaspäin, mutta tämä katseen laskeutuminen tapahtui jo ennen sitä. Kertoo kireästä tunnelmasta.

Visurin mukaan presidentin kasvoista voi myös lukea portaita alas tullessa ärsytyksen.

– Kasvot jähmeänä, suu viivana. Puolisokin ilmeetön ja eleetön. Ei anna kyllä sellaista mielikuvaa, että "mitään ei tapahtunut".

– Mielenkiintoistahan on, että he saapuvat vielä Vietnamiin, jonka tapakulttuuri on hyvin ystävällistä ja hymyilevää, Visuri pohtii.

Ranskalaisessa yhteiskunnassa, jota Visuri kuvailee maskuliiniseksi ja hierarkkiseksi, presidentti-instituutiolla on poikkeuksellisen vahva asema.

Macron saanee kuulla asiasta vielä myöhemminkin.

– Hän on hyvin korkea päättäjä, presidentti on siellä pyramidin huipulla. Hän on siellä aivan eri tavalla ihmisten silmissä arvioitavana.

Päivitys 27.5. kello 9.23: Lisätty linkki kuvasta, jossa Macron pitää kättä nyrkissä.