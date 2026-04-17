Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisten vangitsema 86-vuotias ranskalaisnainen on palannut Ranskaan, kertoo maan ulkoministeri.

Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto ICE on vapauttanut Nantesista kotoisin olevan Marie-Thérèsen, 86, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

ICE otti Marie-Thérèsen kiinni aiemmin tässä kuussa Annistonissa Alabamassa ja sulki pidätyskeskukseen Louisianaan.

Nainen oli viranomaisten mukaan ollut maassa pidempään kuin hänen 90 päivän viisumi olisi oikeuttanut.

Marie-Thérèse oli muuttanut Yhdysvaltoihin viime vuonna avioiduttuaan vanhan rakkautensa Billyn kanssa.

Marie-Thérèse ja Billy olivat tavanneet alun perin 1960-luvulla, kun Billy oli sotilaana Saint-Nazairen Nato-tukikohdassa ja Marie-Thérèse työskenteli siellä sihteerinä.

Billy kuoli häiden jälkeen tammikuussa, ennen kuin Marie-Thérèse ehti saada oleskeluluvan Yhdysvaltoihin.

BBC:n mukaan naisen ja Billyn pojan välillä syntyi riita perinnöstä, mutta tiedossa ei ole, miten Marie-Thérèsen tilanne päätyi viranomaisten tietoon.

ICE pidätti hänet päivää ennen sovittua kuulemistilaisuutta. Hänen lapsensa saivat tietää asiasta naisen naapureilta.