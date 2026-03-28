Kaksi Serbiasta Pietariin matkalla ollutta lentokonetta laskeutui aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentokentälle, kun Pietarin lentokenttä suljettiin äkillisesti lentojen ollessa kesken.
Koneet joutuivat käyttämään Helsinki-Vantaan kenttää varakenttänään. Toinen kone pääsi jatkamaan tankkauksen jälkeen matkaansa, mutta toinen kone on edelleen kentällä teknisen vian takia, kertoo Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Jukka-Pekka Lumilahti.
Lumilahti ei ota kantaa koneen tarkempaan vikaan.
– Mutta koneessa on selkeä tekninen vika ja näillä näkymin tämä kyseinen kone ei jatka matkaa ihan hetkeen Helsingistä eteenpäin.
Air Serbia on lähettänyt paikalle toisen lentokoneen, jolla matkustajat pääsevät jatkamaan matkaa.
– Meidän tietojemme mukaan kone on saapumassa Helsinki-Vantaalle alkuillasta kuuden aikaan.
Tarkoitus on, että matkustajat pääsisivät jatkamaan matkaa vielä tämän päivän aikana.
128 matkustajaa odottelee omissa tiloissaan
Koneessa on 128 matkustajaa. Lumilahti kertoo, että matkustajat ovat Helsinki-Vantaan terminaalirakennuksessa omissa tiloissaan.