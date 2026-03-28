Uutta tietoa Suomeen jumiutuneesta Pietarin-koneesta: "Ei jatka ihan hetkeen" Helsinki-Vantaan kentälle jumiutuneessa serbilaiskoneessa on 128 matkustajaa. Julkaistu 46 minuuttia sitten Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi

Kaksi Serbiasta Pietariin matkalla ollutta lentokonetta laskeutui aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentokentälle, kun Pietarin lentokenttä suljettiin äkillisesti lentojen ollessa kesken. Koneet joutuivat käyttämään Helsinki-Vantaan kenttää varakenttänään. Toinen kone pääsi jatkamaan tankkauksen jälkeen matkaansa, mutta toinen kone on edelleen kentällä teknisen vian takia, kertoo Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Jukka-Pekka Lumilahti. Lumilahti ei ota kantaa koneen tarkempaan vikaan. – Mutta koneessa on selkeä tekninen vika ja näillä näkymin tämä kyseinen kone ei jatka matkaa ihan hetkeen Helsingistä eteenpäin. Air Serbia on lähettänyt paikalle toisen lentokoneen, jolla matkustajat pääsevät jatkamaan matkaa. Lue myös: Kaksi Pietariin matkalla ollutta konetta laskeutui Helsinki-Vantaalle – Meidän tietojemme mukaan kone on saapumassa Helsinki-Vantaalle alkuillasta kuuden aikaan. Tarkoitus on, että matkustajat pääsisivät jatkamaan matkaa vielä tämän päivän aikana. 128 matkustajaa odottelee omissa tiloissaan Koneessa on 128 matkustajaa. Lumilahti kertoo, että matkustajat ovat Helsinki-Vantaan terminaalirakennuksessa omissa tiloissaan.

– Matkustajat ovat samassa tilassa keskenään ja siellä on hyvät fasiliteetit, mutta he eivät ole tekemisissä muiden matkustajien kanssa.

Lumilahden mukaan tilanne on lähtökohtaisesti pysynyt rauhallisena matkustajien keskuudessa, odottelusta huolimatta.

– Toki täytyy se myöntää, että päivähän on heillekin ollut pitkä ja alkanut jo siinä aikaisin aamulla ja on sisältänyt monia käänteitä. Onhan se selvä, että jotkut ihmiset ovat siten ihmetelleet, että mitä tapahtuu.

Lumilahden mukaan tilanne on pysynyt rauhallisena, kun matkustajille on kerrottu asian etenemisestä ja että matka jatkuu seuraavalla koneella.

– Kyllä se sitten ihan puhumalla on mennyt. Ei tässä ole tarvinnut edes ääniä korotella.

Pietarin ilmatilan sulkeminen johtanut välilaskuihin

Pietarin kenttä on viime päivinä sulkeutunut äkillisesti Ukrainan Venäjälle kohdistamien vastaiskujen takia.

Tämä on puolestaan johtanut välilaskuihin Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Kahden serbialaisen koneen lisäksi esimerkiksi egyptiläinen kone on joutunut hakeutumaan varakentälle polttoainetäydennystä varten.

Traficom kertoo, että näissä tapauksissa ilma-alusten saapuminen Helsinkiin on perustunut lentoturvallisuuden varmistamiseen tilanteessa, jossa alkuperäiseen määränpäähän ei ole ollut mahdollista lentää.

– Kaikissa tapauksissa tärkein lähtökohta on matkustajien ja miehistön turvallisuus. Pakotteet eivät estä pakkolaskua tai teknistä välilaskua, jos niillä voidaan ehkäistä hätätilanteen syntyminen, Traficom kertoo tiedotteessaan.

Traficomin mukaan eri toimijoiden ja viranomaisten välinen yhteistyö on tilanteissa sujunut nopeasti ja saumattomasti.

