Kaksi Serbiasta Pietariin matkalla ollutta lentokonetta laskeutui aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentokentälle, kertoo Suomenlahden merivartiosto.
Merivartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä, että toinen kone pääsi tankkauksen jälkeen jatkamaan matkaa, mutta toinen jäi kentälle teknisen syyn vuoksi.
Koneet käyttivät Helsinki-Vantaan kenttää varakenttänä Pietarin lentokentän ollessa suljettuna.
Pietarin kenttä on viime päivinä ollut suljettuna Ukrainan Venäjälle kohdistamien vastaiskujen takia.
Venäjä: Ainakin 18 droonia ammuttu alas Itämeren alueella
Ukrainan iskut Suomenlahden itäosiin ovat jatkuneet myös perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drodzenkon mukaan Venäjän ilmapuolustus ampui yön aikana alas ainakin 18 droonia. Drodzenko ilmoitti asiasta Telegram-viestipalvelussa.
Pietarilaismedia Fontankan mukaan drooni-iskut eivät aiheuttaneet suuria vaurioita Leningradin alueella. Iskujen tarkoista kohteista ei ole toistaiseksi tietoa.
Ukraina laukaissut yön aikana yli 150 droonia
Venäjän puolustusministeriö ilmoitti lauantaina, että yhteensä 155 ukrainalaista dronea oli torjuttu ja tuhottu yön aikana useilla eri alueilla.
Jaroslavlin alueella Moskovan koillispuolella yksi kuoli ja kolme haavoittui Ukrainan iskussa.
– Lapsi, joka oli hyökkäyksen aikaan yhdessä Jaroslavlin alueen esikaupunkialueen omakotitaloista, on kuollut, kuvernööri kertoi Telegram-kanavallaan