Lil Tjayn asianajaja kiistää, että räppäri olisi ollut osallisena ampumavälikohtauksessa.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Tjay, 24, pidätettiin räppäri Offsetin ampumiseen liittyen, kertoo NBC News. Offsetia ammuttiin maanantai-iltana Floridan Hollywoodissa.

Paikallisen poliisin mukaan Lil Tjay, oikealta nimeltään Tione Jayden Merritt, pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syyte maanantai-iltana Seminole Hard Rock -hotellin ja kasinon pysäköintialueella tapahtuneeseen välikohtaukseen liittyen.

NBC Newsin tarkastelemien pidätystietojen mukaan Lil Tjay vietiin Browardin piirikunnan vankilaan. Takuusummaksi asetettiin 500 dollaria.

Lil Tjayn asianajaja kiisti, että räppäri olisi ollut osallisena ampumavälikohtauksessa. Hänen mukaansa kyseessä on huhu.

– Lil Tjayta ei ole ammuttu, eikä häntä vastaan ole nostettu syytettä ampumavälikohtauksesta. Kaikki päinvastaiset uutiset ovat valheellisia. Kehotamme ihmisiä seuraamaan luotettavia uutislähteitä ja tarkistamaan uutisten paikkansapitävyyden ennen kuin he jakavat tai toistavat perättömiä huhuja, asianajaja sanoo Instagramissa julkaisemassaan lausunnossa.

