Suomeen saapuva jenkkiräppäri Lil Tjay halusi artistiksi siistin elämäntavan takia – kertoo MTV:lle, millaista julkisuus on todellisuudessa ollut

Yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Tjay esiintyy Helsingin Kulttuuritalolla torstaina 17. lokakuuta. Suomeen osana The Past 2 Present -kiertuettaan saapuva 23-vuotias räppäri tuli tunnetuksi julkaistuaan Resume-nimeä kantavan kappaleen Soundcloud-palvelussa vuonna 2017. Vuonna 2018 hän solmi levytyssopimuksen Columbia Recordsin kanssa, ja on sittemmin julkaissut kolme albumia sekä kaksi EP:tä.

New Yorkin Bronxista ponnistava Lil Tjay kertoo MTV Uutisille, että haaveili jo nuoruudessaan artistin urasta. Hän sanoo inspiroituneensa erityisesti artistien elämäntavasta.

Artistin ura sekä julkisuus ovat muuttaneet nuoren räppärin, oikealta nimeltään Tione Jayden Merrittin , elämää. Hän kertoo, että on nykyään aina töissä ja "Lil Tjay -tilassa" sen sijaan, että viettäisi paljon huoletonta vapaa-aikaa. Räppäri myöntää, että kuuluisuus on myös muuttanut häntä ihmisenä.

– (Kuuluisuus) on antanut minulle mahdollisuuden nähdä maailmaa, ja näen nykyisin monet asiat eri tavalla. Ennen kuin aloitin urani elin ikään kuin kuplassa Bronxissa. En ollut esimerkiksi nähnyt palmuja koskaan. Musiikin tekeminen on saanut minut ymmärtämään, miten suuri maailma on ja miten paljon muita asioita olisin voinut tehdä sen sijaan, mitä silloin tein, hän sanoo.