Tori Spellingin kyydissä oli seitsemän lasta, kun hän joutui onnettomuuteen.

The Beverly Hills, 90210 -sarjan tähti Tori Spelling joutui viime viikolla auto-onnettomuuteen. Spellingin kyydissä oli hänen ja ex-puoliso Dean McDermottin neljä lasta sekä kolme lasten ystävää, kun toinen auto törmäsi heihin.

Entertaiment Weeklyn mukaan Spelling ja seitsemän lasta toimitettiin sairaalaan, jossa he saivat hoitoa muun muassa ruhjeisiin ja aivotärähdyksiin. Törmäyksen syytä tutkitaan edelleen.

Spelling päivitti nyt viikkoa myöhemmin vointiaan Instagramissa julkaisemalla videolla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Spelling kertoo, että heihin törmännyt kuski ajoi ylinopeutta ja uskoo tämän ajaneen punaisia päin.

– Me voimme hyvin, mutta tilanne on ollut todella raskas. Olemme kiitollisia ja onnekkaita, sillä tilanne olisi voinut olla paljon pahempi, hän sanoo videolla.

Tähti kuvailee heidän mukanaan olleen suojelusenkeleitä.