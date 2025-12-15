Sunnuntaisen Australian joukkoampumisen sankariksi noussut hedelmäkauppias sanoo, että tekisi saman uudestaan.
Australian Bondi Beachin joukkoampumisen sankariksi noussut hedelmäkauppias Ahmed Al Ahmed taistelee hengestään tällä hetkellä sairaalassa.
Mies riisti aseen toiselta Bondi Beachin ampujalta sunnuntaina. Videotallenteen mukaan hän hyökkäsi auton takaa ja kävi kiinni mustaan t-paitaan pukeutuneensa ampujaan.
Kamppailun päätteeksi hän sai riistettyä aseen ampujalta, ja ampuja pakeni.
Paikallinen hedelmäkauppias pelasti toiminnallaan useita henkilöitä sunnuntaina. Kuvakaappaus videolta, jossa Al Ahmed (valkoinen t-paita) kohtaa ampujan.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.
– Hän ei kadu tekoaan. Hän sanoi, että tekisi sen uudestaan, mutta kipu on alkanut rasittamaan häntä. Hän ei voi hyvin, hän on luotien rei'ttämä ja taistelee hengestään, juristi Sam Issa sanoo.
Issan mukaan Al Ahmed sai vasempaan käsivarteensa 5 osumaa luodeista. Juristin mukaan Al Ahmed voi menettää käsivartensa.
– Hän voi huonommin kuin odotettu. Hän on menettänyt paljon verta.
7News kertoo myös, että sankarille on kerätty GoFundMe -palvelun kautta yli 800 000 euroa.
Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministeri Chris Minns vieraili sairaalassa Al Ahmedin luona maanantaina.
Hänen mukaansa ilman Al Ahmedia uhriluku olisi ollut vielä suurempi.
Haavoittuneista vielä 26 on edelleen sairaalassa ympäri Uuden Etelä-Walesin osavaltiota.
Sunnuntain joukkoampuminen on Australian pahin sitten 30 vuotta tapahtuneen Tasmanian joukkoampumistapauksen jälkeen.STELLA Pictures
Tästä on kyse
Joukkoampumisessa kuoli sunnuntaina ainakin 16 ihmistä ja useita loukkaantui. Australian poliisin mukaan tapausta tutkitaan terrori-iskuna juutalaisyhteisöä vastaan. Tapahtuma, johon isku kohdistui oli juutalaisten hanukkajuhla rannalla.
Teko on tuomittu laajasti ympäri maailmaa.
Australian pääministeri Anthony Albanese vieraili Bondi Beachilla.
Australian poliisi on myös kertonut, että tekijät olivat isä ja poika, joiden ISIS-kytköksiä oli tutkittu jo kuusi vuotta sitten.
Epäilty ampuja 50-vuotias mies kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias epäilty mies vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Poliisin mukaan vanhemmalla miehellä oli laillisesti kuusi asetta.
Sunnuntain joukkoampuminen on Australian pahin sitten 30 vuotta tapahtuneen Tasmanian ampumistapauksen jälkeen. Vuonna 1996 Porth Arthurissa kuoli 35 ihmistä joukkoampumisessa.
Sittemminkin joukkoampumistapauksia on Australiassa tapahtunut, mutta uhrien lukumäärä ei ole ylittänyt kymmentä.
Bondi Beachin sunnuntainen tapaus on herättänyt keskustelua Australiassa aselakien tiukentamisesta.