Brittiläinen realitytähti Jake Hall löytyi kuolleena käveltyään lasiseinää päin. Poliisi tutkii tapausta.

Towie- ja The Only Way Is Essex -sarjoista tuttu Jake Hall on löydetty kuolleena, kertoo Daily Mail. Poliisin mukaan hän oli törmännyt lasioveen juhlien aikana Espanjassa.

Poliisi löysi 35-vuotiaan miehen makaamassa verilammikossa. Hänellä oli hengenvaarallisia päävammoja, jotka näyttivät johtuvan lasinsirpaleista.

Poliisi kutsuttiin vuokra-asunnolle Mallorcalle varhain keskiviikkoaamuna. Se on kuulustellut neljää miestä ja kahta naista, jotka oleskelivat talossa.

He kertoivat poliisille, että seurue oli illalla ulkona ja jatkoi juhlintaa palattuaan taloon aamuyöllä.

Pidätyksiä ei ole tehty, ja ruumiinavaus suoritetaan Mallorcan pääkaupungissa Palmassa.

Tunteja ennen kuolemaansa Hall jakoi videon, jossa hän tanssii, maalaa ja nauttii paikallisesta maisemasta.

Rolling Stonesin klassikkokappaleen Beast of Burden taustalla julkaistun videon kuvatekstissä lukee "Elämä on joskus paskaa, mutta yritän muistaa hyvät asiat, katsella asioita, teen vain taidetta monissa muodoissa."

Videolla vilahtaa myös hänen 7-vuotias tyttärensä River.

