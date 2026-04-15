Rikoksesta epäilty henkilö on noin 40 vuoden ikäinen mies ja Ruotsin kansalainen.
Yksi ihminen ylitti laittomasti valtakunnan rajan Suomesta Venäjälle rajamerkin 637 kohdalta Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella 14. huhtikuuta, Pohjois-Karjalan rajavartiosto vahvistaa tiedotteessaan.
Rajanylitysmotiivia selvitetään esitutkinnassa. Rajavartiosto jatkaa esitutkintaa epäillystä valtionrajarikoksesta.
Henkilöä pyrittiin paikantamaan 14. huhtikuuta yhteistyössä Itä-Suomen poliisilaitoksen, Suomen hätäkeskuslaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun kanssa. Paikantamisessa käytettiin tukena Rajavartiolaitoksen helikopteria.
Mies saatiin paikannettua Pohjois-Karjalan rajavartioston ja Suomen hätäkeskuslaitoksen yhteistyöllä Suomen puolelle myöhään illalla 14. huhtikuuta Lieksan Kuikkasuon alueelle. Hänet otettiin kiinni valtionrajarikoksesta epäiltynä.
Miehen saapumispaikka takaisin Venäjältä Suomeen on rajamerkiltä 639 noin 3,5 kilometriä pohjoiseen.
Rajanylityskohdat sijaitsevat Lieksassa Tuulijoelta luoteeseen sijaitsevalla alueella.