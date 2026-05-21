Rajavartiolaitos pyytää tiedotteessaan koulutusagentiksi kutsutun henkilön uhreja ilmoittautumaan.
Rajavartiolaitos tutkii koulutusagentiksi kutsutun henkilön toimia vuosina 2022–2025. Koulutusagentiksi kutsutun henkilön ja hänen yhtiöönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen noin 350 myanmarilaista henkilöä opiskeluperusteella.
Opiskelijat järjestettiin toisen asteen oppilaitoksiin eripuolille Suomea.
Epäilyjen mukaan ainakin osalta opiskelijoista on peritty suuria summia rahaa opiskelupaikan, oleskeluluvan ja kielitutkinnon varjolla.
Rajavartiolaitos epäilee, että useat uhreista ovat jääneet velkaa koulutusagentille ja se asettaa heidät haavoittuvaan asemaan Suomessa.
Rajavartiolaitos pyytää mahdollisia myanmarilaisia uhreja ilmoittautumaan. Myös muut havainnot asiasta pyydetään osoitteeseen vihjeet.slmv@raja.fi
Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö kertoo, että esitutkinnassa tutkintanimikkeenä on muun muassa törkeä kiskonta.