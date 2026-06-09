Toukokuisen ilmatilaloukkauksen esitutkinta valmistui.
Suomenlahden Merivartioston esitutkinta epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella 27.5.2026 on valmistunut.
Ilmavoimat reagoivat tilanteeseen operatiivisella lennolla. Jo tuolloin epäillyn alueloukkauksen arveltiin johtuneen säärintamasta.
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Tutkinnassa saatujen tietojen mukaan venäläinen valtionilma-alus, Iljushin IL-18 potkurikone, oli lentämässä Venäjältä Kaliningradiin reittisuunnitelmansa mukaisesti.
Alus kuitenkin poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella kahden minuutin ajaksi.
Tutkinnan mukaan jo aiemmin arveltu säärintama on selittänyt reitiltä poikkeamista.
– Suomenlahdella on ollut tapahtuma-aikaan säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen sen reitiltä, Rajavartiolaitoksen tiedotteessa kerrotaan.
Rajavartiolaitos kertoo, että jatkotoimenpiteistä sovitaan määrätyn syyttäjän kanssa.
Iljušin Il-18 on neuvostoliittolainen keskipitkän matkan matkustaja- ja kuljetuskone. Kuvituskuva vastaavasta koneesta, Wikimedia commons.